Galatasaray, Adana'da avantaj arıyor!
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.
ider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.
21 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
MUHTEMEL 11'LER
ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Alioui, Maestro, Yusuf Barasi, Stiven Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
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