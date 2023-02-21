Galatasaray 4 takımlı özel turnuva düzenliyor!

Süper Lig'de 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Antalya'da kampa girdi.

Süper Lig'in Mart ayında başlayacağının planlandığı bu süreçte, Galatasaray tarafından deprem bölgesine bağış yapmak için turnuva düzenleme kararı alındı.

Galatasaray, deprem bölgesine bağış yapmak için Adana Demirspor, İstanbulspor ve Eyüpspor'un katılacağı bir turnuva düzenleme kararı aldı. Tarihi kısa süre içerisinde açıklanacak ve Nef Stadı'nda oynanacak maçların gelirleri ise doğrudan deprem bölgesine bağışlanacak.