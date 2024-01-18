Galatasaray 4 golle güldü!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Galatasaray, Ümraniyespor'u konuk etti. RAMS Park'taki karşılaşmayı ev sahibi ekip domine etti.

Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı.

Sıraçhan Nas kırmızı kart gördü

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 33. dakikada Barış Alper Yılmaz, 42. dakikada Tete, 57. dakikada Abdülkerim ve 87. dakikada Halil Dervişoğlu (P) kaydederken, konuk ekibin tek golünü ise 23. dakikada Barış Alper Yılmaz kendi kalesine attı.

Galatasaray'dan Ümraniyespor'a kiralanan genç futbolcu Sıraçhan Nas, 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 'yola devam' dedi. Ümraniyespor ise kupadan elendi.