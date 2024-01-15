Galatasaray 3 puanı son bölümde kopardı!

Trendyol Süper Lig'in 20.hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşma tempolu geçti.

Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Nelsson, 86. dakikada Dries Mertens (P) kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 51'e yükseltirken, Kayserispor 29 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.