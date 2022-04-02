Galatasaray: 2 - VavaCars Fatih Karagümrük: 0

59. dakikada Galatasaray üçüncü gole yaklaştı. Babel, ceza sahasında kafayla meşin yuvarlağı Gomis'in önüne indirdi. Fransız oyuncunun röveşatasında top direğin yanından az farkla auta çıktı.

73. dakikada Fatih Karagümrük, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Luckassen'in ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Van Aanholt'tan döndü. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, Van Aanholt'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

75. dakikada Pesic'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muslera, soluna gelen topa müdahale ederek gole izin vermedi.

83. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza yayının biraz solundan yaptığı sert vuruşta, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

Galatasaray karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.