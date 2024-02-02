Galatasaray 2 oyuncuyu KAP'a bildirdi!
Galatasaray, gündeminde olan iki oyuncuyu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İki oyuncuya TFF'de lisans kaydı açıldı.
Galatasaray, gündeminde olan iki oyuncuyu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İki oyuncuya TFF'de lisans kaydı açıldı.
Galatasaray, sağ bek Serge Aurier ve forvet oyuncusu Carlos Vinicius'u Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Profesyonel futbolcu Serge Alain Stephane Aurier ve kulübü Nottingham Forest Football Club Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2024
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 100.000 euro transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2023/2024 sezonu sonuna… pic.twitter.com/8YeaXcgHmv
Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2024
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.… pic.twitter.com/C02zF7Yf18
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