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Galatasaray 2 oyuncuyu KAP'a bildirdi!

Galatasaray, gündeminde olan iki oyuncuyu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İki oyuncuya TFF'de lisans kaydı açıldı.

Galatasaray, gündeminde olan iki oyuncuyu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İki oyuncuya TFF'de lisans kaydı açıldı.

Galatasaray, sağ bek Serge Aurier ve forvet oyuncusu Carlos Vinicius'u Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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