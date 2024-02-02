Galatasaray 2 oyuncuyu KAP'a bildirdi!

Galatasaray, gündeminde olan iki oyuncuyu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İki oyuncuya TFF'de lisans kaydı açıldı.

Galatasaray, sağ bek Serge Aurier ve forvet oyuncusu Carlos Vinicius'u Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Profesyonel futbolcu Serge Alain Stephane Aurier ve kulübü Nottingham Forest Football Club Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 100.000 euro transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile 2023/2024 sezonu sonuna… pic.twitter.com/8YeaXcgHmv