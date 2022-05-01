Galatasaray: 2 - Demir Grup Sivasspor: 3

49. dakikada Demir Grup Sivasspor 2-1 öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Pulgar'ın kafasından seken topu arka direkte Appindangoye kafayla içeri indirdi. Ulvestad, altıpas önünde kontrol ettiği topu filelere yolladı.

57. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını işaret etti.

58. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

64. dakikada Demir Grup Sivasspor tekrar öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışında sol çaprazda kontrol eden Ahmet Oğuz, kaleci Muslera'nın da önde olduğu pozisyonda doğrudan kaleye vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-3

90+1. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleciden döndü ve sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.