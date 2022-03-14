Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi müsabakasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
55. dakikada Rosier'in sağdan ortaladığı topa Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
65. dakikada soldan içeri kat eden Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed'in vuruşu Ersin'den döndü. Seken topu yeniden kapan Mustafa Muhammed'in dar açıdan kaleye gönderdiği topu Vida son anda çizgi üzerinden çıkardı.
67. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Vida'nın ayak koyduğu meşin yuvarlak boşta kaldı. Mustafa Muhammed'in ceza sahası içinde sert şutunda top üstten dışarı gitti.
84. dakikada Ghezzal'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rıdvan Yılmaz kafayla vururken, top az farkla dışarı çıktı.
85. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Rosier'in sağdan sert ortasında Ghezzal topu tek pasla Rıdvan Yılmaz'ın önüne bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun Nelsson'dan sıyrılarak sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Pena'nın bacak arasından filelere gitti: 2-1.
Derbi Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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