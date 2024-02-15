Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın galibiyet gollerini 19. dakikada Kerem Demirbay, 60. dakikada Dries Mertens, 90+1.dakikada Mauro Icardi kaydetti. Sparta Prag'ın gollerini ise 47. dakikada Preciado ile 65. dakikada Kuchta attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray tur için rövanş öncesi avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

2 Kırmızı kart çıktı

Karşılaşmanın 62. dakikasında Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Sparta Prag'da ise 49. dakikasında sarı kart gören Rynes, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.