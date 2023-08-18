Gagavuzya'nın genç başkanı; Evghenia Guțul

Gagavuzya; bir diğer adıyla Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Moldova Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan idari bir yapı.

Genel Başkan Vekili olduğum Küresel Gazeteciler Konseyi adına Gagavuzya'da bulunuyorum. Her zaman gelmekten büyük bir mutluluk duyduğum bu coğrafyada bu defa özel bir organizasyon için geldim.

Gagavuzya, geçtiğimiz günlerde yeni başkanını seçti; Evghenia Guțul. Ben de hem kendisini tebrik etmek hem de kentin kurtuluş günü etkinliklerine katılmak için Gagavuzya'ya geldim.

Evghenia Guțul, 1986 doğumlu genç bir hukukçu ve politikacı. 30 Nisan 2023 seçimlerinde 14.890 oyla (%26,47) birinci oldu, ancak çoğunluk sağlanamadığı için 14 Mayıs'ta ikinci tur gerçekleştirildi. Guțul, ikinci turda oyların 27.376'sını (% 52.39 - ön) alarak Gagavuzya'nın yeni başkanı oldu. Gutul ortaya koyduğu vizyonla Gagavuzya için önemli bir fırsat.

Kentin kuruluşunun yıldönümü kutlamalarına katılıp Gutul'un yaptığı konuşmayı dinledim. Türkiye'yi çok önemsediğini her fırsatta dile getiren Gutul, kent merkezinde düzenlenen kutlamada yaptığı konuşmada da yine Türkiye'ye değinmeden geçmedi; Türkiye ile olan ilişkilerine verdiği önemin bir kez daha altını çizdi.

Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen konser sahnesine çıkan Gutul; Konuşmasına seçim zaferiyle başladı. Seçmenlerine minnettar olduğunu belirterek “Bu zafer, tüm Gagavuz Özerk Yeri’nin zaferi ve bölgenin hayaller diyarına dönüşmesinin başlangıcıdır” dedi.

“Türkiye ile ilişkilerimizi çok önemsiyoruz”

Kutlamalar sonrası Evgenia Gutul ile özel bir görüşme yapma imkanı buldum. Başkan görüşmemizde Türkiye ile ilişkilerin kendileri için öneminden de bahsetti. Türkiye’nin bölgeye ciddi yatırımları olduğunu belirterek Gagavuz halkı adına şükranlarını paylaştı. Türk iş insanı ve yatırımcıları Gagavuz Bölgesi’ndeki iş birliği fırsatları için davet etti.

Ayrıca Gutul, yakın zamanda Türkiye’ye resmi ziyaretini gerçekleştireceğini açıkladı.

Gutul, seçmende önemli bir heyecan yaratmış durumda. Önümüzdeki süreçte Türkiye ve Gagavuzya ilişkilerinin en parlak zamanlarını yaşayacağız gibi görünüyor.