Gagavuzya Başkanı Gutul: "Moldova Hükümeti tarafından baskılara maruz kalıyoruz"

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gutul, Moldova Hükümeti tarafından çeşitli baskılara maruz kaldıklarını açıkladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AIHM) SHOR Partisi tarafından Moldova aleyhine açılan davayı dinlemeye karar verdiğini açıklayan Gutul, Moldova Hükümeti'ni SHOR Partisi'ne uygulanan yasağa ilişkin yanıt vermeye çağırdı.

Geri adım olarak görüldü

Moldova’nın önde gelen muhalefet partilerinden olan SHOR Partisi, Moldova Hükümeti tarafından kapatılmış ve gelecekteki seçimlere katılmaları yasaklanmıştı. Bu hareket, ülkenin AB benzeri demokratik ilkeleri benimseme çabaları için önemli bir geri adım olarak görüldü.

Gutul baskılara direniyor

Temmuz 2023'te yapılan seçimlerle SHOR Partisi'nin adayı olarak Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı seçilen Evghenia Gutul, Moldova Hükümeti'nin uyguladığı baskılara direniyor.

Gutul, seçim zaferine rağmen Moldova Hükümeti tarafından akredite edilmedi. Uluslararası alanda da temsil yetkisi verilmeyen Gutul, Gagavuz Türkleri için müzakere ettiği ucuz doğal gaz anlaşmasının yasaklanması ve vergi iadeleriyle ilgili zorluklar gibi birçok sorunla karşılaştı. Gutul, mart ayının başında Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, Moldova Hükümeti tarafından tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Farklı bir süreç başlayabilir

SHOR Partisi'nin kapatılmasıyla başlayan süreç, demokratik ilkeleri güçlendirmeyi amaçlayan bu son gelişme ile farklı bir sürece girebilir.

SHOR Partisi'nin yasaklanmasının ardından AIHM'ye yaptığı başvuruya ilişkin bugün yapılan açıklamada, Moldova Hükümeti'nin Shor Partisini yasaklamasını belgeler ve geçerli nedenlerle açıklaması istenildi.

AIHM'deki başvuruyu takip eden BCL Solicitors LLP ortaklarından Shaul Brazil, mahkemenin davayı kabul etmesini ve Moldova Hükümeti'nin SHOR Partisi'ne uyguladığı yasağı gerekçelendirmeye davet etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.