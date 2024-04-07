Gagavuzya Başkanı Gutul: "Gagavuzya Moldova'dan ayrılacak"
Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Evghenia Gutul, Moldova'nın Romanya ile birleşmeye karar vermesi halinde Gagavuzya'nın Moldova’dan ayrılıp, bağımsızlığını ilan edeceğini söyledi.
Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, geçtiğimiz günlerde ülkesinin Moldova ile birleşme fikrini desteklediğini söylemişti.
Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun, ülkesinin Moldova ile birleşme fikrini desteklemesinin ardından Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Evghenia Gutul'dan açıklama geldi.
Başkan Gutul, Moldova'nın Romanya ile birleşmeye karar vermesi halinde Gagavuzya'nın Moldova’dan ayrılıp, bağımsızlığını ilan edeceğini söyledi.
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