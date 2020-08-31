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Gagauz Türkleri Türkiye sayesinde özerkliklerine kavuştu

Türkiye'nin desteği ile özerkliklerine kavuşan Gagauz (Gökoğuz) Türkleri Türkiye ve Moldova arasındaki ilişkilerde önemli bağ vazifesi görüyor.

Türkiye Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Başkonsolosluk açan ilk ülke oldu.

Başkent Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş olmak üzere üç şehir ile yaklaşık 25 köyden oluşan ve toprak bütünlüğü olmayan Gagauz Özerk Yeri, Moldova'nın güneyinde "Bucak" olarak adlandırılan bölgede bulunuyor.

Oğuz boyundan gelen Hristiyan Gagauz Türkleri, stratejik ortaklık düzeyine taşınan Türkiye ve Moldova arasındaki ilişkilerde önemli bağ vazifesi görüyor.

Türkiye’nin katkılarıyla 26 yıl önce özerkliğine kavuşan Gagauz Yeri’ne Ankara tarafından farklı alanlarda destek sağlanıyor.

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