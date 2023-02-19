G7 ülkelerinden Türkiye'ye taziye mesajı

G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi.

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa tarafından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada dışişleri bakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği (AB) yüksek temsilcisinin, Japonya'nın dönem başkanlığında ilk kez bir araya geldiği ifade edildi.

Hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzeni koruma taahhüdünün yinelendiğine işaret edilen açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına derin taziyelerini sunan G7 üyelerinin, ihtiyaç duyulan insani, kriz müdahale ve teknik yardımın serbestçe sağlandığından emin olunması için ortaklarıyla çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısına insani erişimin genişletilmesi kararının tam uygulanmasının önemi vurgulandı.