Futbolseverler Dünya Kupası'na kadar maça doyacak!

Bu sene ilk defa kış mevsiminde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın heyecanı futbolseverleri sarmış görünüyor. Turnuva öncesinde yerel ligler ve Avrupa kupaları birçok önemli karşılaşmaya sahne olacak.

Dünya Kupası'ndan dolayı ara verilecek Spor Toto Süper Lig'de, söz konusu bölümde 4 hafta oynanacak ve bu süreçte her hafta 9 müsabakadan 36 mücadele yer alacak.

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, katıldıkları organizasyonlarda kader maçlarına çıkacak. Türk takımları bu süreçte Avrupa'da toplam 8 karşılaşma oynayacak.

Türk futbolseverler, bahsi geçen süreçte Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplamda 97 müsabakayı izleme şansı yakalayacak. 14. haftanın ardından Süper Lig'e ara verilmesiyle Dünya Kupası öncesi, A Milli Futbol Takımı'nın da 2 hazırlık maçına çıkması bekleniyor.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlar karşı karşıya gelecek

Ligde zirve yarışı veren iki takım Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, 22 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Sezonun 13. haftasında ise Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de zirve yarışını etkileyecek olan bir diğer karşılaşma ise 14. haftadaki Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı olacak. Bu iki takım, 12 Kasım Cumartesi günü kozlarını paylaşacak.

Avrupa'da kritik 2 hafta

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile Konferans Ligi G Grubu'nda bulunan Demir Grup Sivasspor kalan iki maçta üst tura çıkmak için mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde son 2 haftaya lider giren Fenerbahçe, B Grubu'ndaki son iki maçında iç sahada Fransa'nın Rennes takımını konuk ederken, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, bu süreçte deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olurken evinde Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Medipol Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki son iki maçında deplasmanda İtalya'nın Fiorentina takımının ardından iç sahada İskoçya'nın Hearts ekibiyle mücadele edecek. Konferans Ligi 5. hafta maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor ise G Grubu'ndaki son maçında Çekya'dan Slavia Prag takımıyla deplasmanda karşılaşacak.