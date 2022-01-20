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Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı

TFF tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ile 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başlatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yayın ihalesine katılabilecek olan sermaye şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve ortak girişimler/iş ortaklıkları; İhale Genel Şartnamesi ile birlikte Paket 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1- E, 1-F ile Paket 2, Paket 3 ve Paket 4 Özel Şartnamelerini içeren ihale dokümanını, satış bedeli olan 150.000 TL'yi TFF'nin Denizbank A.Ş. banka hesabına ödeyerek Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/İstanbul adresinde mukim TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden yetkili kişilerce teslim alabilecektir.

Teklif vermek için son tarih 14/02/2022 Pazartesi günü saat 14:00 olup, verilen teklifler Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir."

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