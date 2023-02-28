Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu!

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda PSG'den Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi. Yılın 11'ine seçilen Kylian Mbappe ise törene menajeri olan babası Wilfried Mbappe ile katıldı.