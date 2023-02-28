Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu!
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı.
FIFA tarafından 2022 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Fransa'nın başkenti Paris'teki Pleyel Konser Salonu'nda düzenlendi. FIFA En İyiler Ödülleri, bu sene 7. kez dağıtıldı.
Tören, 29 Aralık 2022'de hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin kariyerinden kesitlerin gösterimiyle başladı. Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele için verilen özel ödülü, eşi Marcia Aoki aldı.
Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda PSG'den Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi. Yılın 11'ine seçilen Kylian Mbappe ise törene menajeri olan babası Wilfried Mbappe ile katıldı.
Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen Messi, PSG'den takım arkadaşı Kylian Mbappe ve Real Madrid'den Karim Benzema'yı geride bıraktı.