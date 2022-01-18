Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu
FIFA tarafından 2021 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlendi.
Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile FIFA'ya kayıtlı taraftarların katılımıyla yapılan oylama sonucunda FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Bayern Münih takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı.
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Üst üste ikinci kez ödülü alan Lewandowski, Muhammed Salah (Liverpool) ve Lionel Messi'yi (Barcelona/Paris Saint-Germain) geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.
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En iyi kadın futbolcu ödülünü, İspanyol Alexia Putellas (Barcelona) aldı. Putellas, bu ödülü kazanan ilk İspanyol oldu.
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Chelsea'nin başında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Alman Thomas Tuchel (Chelsea), erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.
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