Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'a rekor hapis cezası istemi

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler yaşandı.

Bankacı Seçil Erzan, özel bir bankanın Florya Şubesi'nde çalışırken Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim banka işlerini gerçekleştirdi.

İşlemlerini yaptığı isimlere güven veren Erzan daha sonra aynı bankanın Büyükdere Şubesi'ne müdür olarak atandı.

Tanınmış kişilerle irtibat kurdu

Erzan, burada da tanınmış isimlerin bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeye devam etti.

Seçil Erzan, bankacılık işlemlerini yaptığı varlıklı müşterileri arayarak, "Özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan kazancın da o kadar fazla olur." dedi.

Fatih Terim'i duyan para yatırmış

Hazırlanan iddianamede, Buse Terim, Burhan Taşpolat, Terim Arıcan, Bülent Çeviker, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Evrim Pınar Güzel, İbrahim Kocabaldır, İsmail Çağlar, Fernando Muslera, Arda Turan, Ömer Kahraman, Selçuk İnan, Uğur Gözaçan, Nuretti Gözaçanve Volkan Bahçekapılı müşteki olarak yer aldı.

Ali Y., Asiye Ö., Atilla Y., Hüseyin E., Kerem C., Nazlı C., ve Seçil Erzan'ın sanık olarak yer aldığı 62 sayfalık iddianamede tüm müştekiler dolandırıcılık faaliyetinde banka müdürünün kendilerini arayarak yüksek kar vaadinde bulunduğu ve fon içerisinde Fatih Terim'in de yer aldığını söylediğine dikkat çekti.

Arda Turan'ın zararı 14 milyon dolar

Hazırlanan iddianamede, sadece Arda Turan'ın, parça parça verdiği paralarla toplamda 14 milyon dolar dolandırıldığı anlatıldı.

Seçil Erzan'ın Turan'ı sık sık arayarak para istediği anlatılan iddianamede, ünlü futbolcuya arsa sattırdığı üzerine 40 milyonluk kredi çektirdiği belirlendi.

Emre Belözoğlu: Tüm birikimimi aldı

Emre Belözoğlu da Volkan'a verdiği paralara ilişkin toplam da 3 milyon 300 bin dolar fonda alacağı olduğuna dair Erzan tarafından belge verildiğini söyleyerek "23 yıldır futbolcuyum, 2 senedir teknik direktörüm. 13 yaşımdan beri aileme bakıyorum. Tüm birikimimi beni kandırarak zimmetine geçirmiştir" dedi.

216 yıl hapisleri isteniyor

'Özel Belgede Sahtecilik', 'Tacir veya Şirket Yetkilisi Olan yâda Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Faaliyetleri Hakkında Dolandırıcılık' suçları kapsamında haklarında dava açılan 7 sanığın 216 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianame kabul edildi

Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame sonucunda şüpheliler, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.