Futbolcu Bertuğ Yıldırım kimdir?

Bertuğ Yıldırım kimdir sorusu, 1-1 biten Ermenistan maçı sonrası Google'da en çok aratılan sorulardan biri oldu.

Ermenistan maçında gol atan Bertuğ kimdir ve hangi takımda oynuyor?

Peki, Ermenistan maçında gol atan Bertuğ hangi takımda oynuyor? Bertuğ Yıldırım Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden Rennes takımında forma giymektedir. Geçen sezon 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor'dan Rennes takımına transfer olan Bertuğ, Fransız ekibiyle beş yıllık sözleşme imzaladı.

Bertuğ Yıldırım kimdir? Bertığ Yıldırım kaç yaşındadır?

Bertuğ Yıldırım, 21 Temmuz 2002 doğumludur. İstanbul, Kağıthane'de doğan Bertuğ 21 yaşındadır. Futbol kariyerine Sarıyer altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım, profesyonel kariyerine 2002 yılında Spor Toto 2. Lig'de başladı.

Bertuğ, Sarıyer altyapısından yetişti

Bertuğ, Sarıyer formasıyla çıktığı 32 maçta 6 gol kaydetti.

Antalyaspor dönemi

Bertuğ Yıldırım, geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giymiş ve Antalyaspor formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetmişti.

Ermenistan maçındaki golü ile adından söz ettirdi

Ermenistan'a gol atan Bertuğ, Milli Takım forması altında ilk golünü atarak A Milli Takım'a 1 puan kazandırdı. Golün ardından, Bertuğ'un adını ilk kez duyan kimi futbolseverler Bertuğ Yıldırım kimdir sorusunu sormuştu.

Milli forma altında ilk golü

Genç yaşında Milli Takım formasıyla gol sevinci yaşayan ve yurt dışına transfer olarak, Fransa'da ülkemizi temsil edecek olan Bertuğ, Ermenistan maçındaki golüyle hem Millilerin hem de kendi kariyerinin önemli dönüm noktalarından birini gerçekleştirmiş oldu.