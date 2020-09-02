Furkan Palalı Fikret Fekeli oldu

Fikret Fekeli, Ali Rahmet Fekeli’nin hayatta olup olmadığını bile bilmediği yeğeni.

Fikret Fekeli, birden bire Fekeli’nin de Çukurova’nın hayatına dahil olurken, bakalım ona Yılmaz’dan sonra kendi kanından kendi canından ikinci bir evlat mı olacak? Bu soruların yanıtı dizinin yeni bölümlerinde yanıt bulacak.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında yayınlanıyor.