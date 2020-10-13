Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na hortum yanıtı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. "Kişi kendinden bilir işi." diyen Oktay, "Şahsıma karşı yapılan bu iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacaktır" bilgisini verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 2016-2018 yıllarında Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelik ağır ithamlarda bulunarak hortumculukla suçladı.

Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan yanıt veren Oktay, "Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırdığı gibi bizim görevlerimizi de birbirine karıştırıyor. Kişi kendinden bilir işi." diye yazdı.

"Kişi kendinden bilir işi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açıklamasında şunları kaydetti: Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırdığı gibi bizim görevlerimizi de birbirine karıştırıyor. Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu'nun ki de o hesap.

Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bilmektedir.

Anılan gruba karşı hukuki süreç Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır. Şahsıma karşı yapılan bu iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacaktır.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Neden internet altyapımız yok? Kim engel oluyor? Türk Telekom bizim tarihimizin önemli yatırımlarından. Bunu aldılar, Hariri ailesine sattılar. Türk bankalarından kredi çekti, götürdü devlete verdi, gitti devlet bankalarına yatırdılar. Hariri ailesinin cebinden beş kuruş para çıkmadı. Ben ödemiyorum dedi, al Türk Telekom da senin olsun dedi. Dünyanın en büyük kazığını yedik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'e kadar da başkan yardımcısıydı Türk Telekom'da. Hortumculuğun başkan yardımcısıydı. İnternet alt yapısı bu kadar yetersizken, sen nasıl kalkar dersin dünyada birinci Çin, ikinci biziz. O görevi bıracaksın.