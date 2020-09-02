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Fuat Oktay: Türkiye ve KKTC bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin, "Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. " ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasının Avrupa'nın adada yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanması olduğu değerlendirmesinde bulundu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir."

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