Fuat Oktay, KKTC’yi ziyaret etti!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Türklerinin lideri Fazıl Küçük'ün anıt mezarlarına ziyarette bulundu.

Birleşmiş Milletlerde (BM) yaşanan gelişmelerin de olduğu çeşitli konularda kapsamlı değerlendirmeler yapmak üzere Lefkoşa'da bulunan Oktay ve TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Denktaş ve Küçük'ün anıt mezarlarını ziyaret etti.

Oktay, Denktaş ve Küçük'ün mezarlarına çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Oktay, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüşmüştü.