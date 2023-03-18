Fuat Oktay, depremlerde can kaybı yükseldi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Şanlıurfa'da dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak."

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 6 bin 807'si yabancı uyruklu 49 bin 589 kişi depremde hayatını kaybetti.

Şu ana kadar enkazların yaklaşık yüzde 22'si kaldırıldı.

Vatandaşlarımıza olan desteklerimiz aralıksız sürüyor. 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, toplam 13 milyar 769 milyon 850 bin lira olarak depremzede ailelerimizin hesaplarına yatırılmıştır.

Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yapılmıştır.