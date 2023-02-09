Fuat Oktay, depreme ilişkin son durumu açıkladı!

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum...

Oktay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bizim yüreklerimizi ısıtan başka bir Haber var. 121 kişi enkazdan kurtarıldı. 72 saatten sonrası kritik saatlerdir. Destek faaliyetinde bulunanların ümitlerini sağ tuttuğunun güzel bir örneğidir. 72 saat sonrasında kurtarılan bir kızımız vardı Hatay'dan. Gerçekten yüreklerimizi ısıttı. Ama ben bir kez daha emek veren tüm ekiplerimizi yürekten kurtarıyorum. Sağ kurtarılanlarla beraber bizi üzen hayatımızı kaybeden vatandaşlarımız. 17 bin 674 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Kurtarılan ve tedavisi devam edenler var. Bunları sayısı da 72 bin 879. Köylere yoğunlaşmış durumdayız. Detaya baktığımızda özellik Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa'da çalışmalarımız tamamlanmıştır. 12 bin 241 aracımız sahada. Hava araçlarını, kara araçlarını yoğun olarak kullanıyoruz. Hava şartları da hava araçlarını kullanmamıza müsaade ediyor. Bu da bize esneklik ve hız kazandırmış durumda. Gemilerle de 22 aracımızla faaliyet yürütüyoruz. Bugüne kadar 177 sefer THY yaptı. Beslenme çalışmalarında da iyiyiz. Tüm illerde ulaşmadığımız hiçbir yer yok. Bugün 1 milyon 300 bin kapasiteye ulaştık. Afetzedelerin yanında olmak istiyoruz. Bugünlerde beslenme ve barınma da çok önemli. Burada size verdiğimiz rapor bizi de motive eden bir rapordur. Katkı veren tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Barınma ile ilgili çalışmalarımız da hızla devam ediyor. MEB ve üniversiteler aracılığıyla 461 bine ulaşmış durumda. Tahliye operasyonlarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımız yoğun olarak başlamış durumda. Bu çalışmalar artarak devam edecek. 750-800 ekip bunun için sahada. Ulaştırma alanında bir sorunumuz yok. Enerjide her ikisini de veriyoruz. Kontrollü şekilde hem elektrik hem doğal gaz verilmekte. Şuan bir yerde elektrik veya doğal gaz yoksa oraya tedbirden dolayı verilmiyordur.

23:11 Bakan Soylu: " Polis teşkilatında 120 arkadaşımızı kaybettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası devam eden çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Soylu, "Bazı yerlerde havalimanları çalışmadı. Elektrik su doğalgaz bütün olumsuzluklara kara kışın getirdiği olumsuzluklara rağmen vatandaşımızın bir an önce imdadına yetişebilmek için Türkiye devletiyle milletiyle seferber oldu. Birçok afette çalıştık. Afette usulümüz şudur, arkadaşlarımız masanın etrafında çalışırlar, bizler de sahada sıkıntıları belirleriz, değerlendirir çözüm üretiriz. Geldiğimden beri şuradan kalktığım saat çok olamadı. Sahaya da gidemedim. Büyük bir afet alanında güçlü bir en büyük depremlerden birisi. AFAD ölüm sayılarını sürekli olarak açıklamaktadır. Enkazdan yaralı olarak kurtulanları açıklamaktadır. Burada büyük bir operasyon yürüttüğümüzü söylemem gerekir. Buradan tahliye edilecek insanların tahliye edilmesine kadar 150 parça işin, farklı kişilerle yürütülmesi sağlanıyor. Çadır kentler, ısınmasına kadar, konteynırlara kadar birçok alanda tüm arkadaşlarımızla birlikte askerine Mehmetçik'ine kadar, 20 bin takviyelerle birlikte burada görev yapan arkadaşımızın sayısı. Herkes burada bir mücadele ortaya koymaktadır. 5 bin 323 vatandaşımızı Kahramanmaraş'ta kaybettik. 4 bin 493'ü de defnedildi. Emniyet kriminal, Diyanet, sağlık yıkama hizmetleri bir arada yürümektedir. Mezarlar kazılıyor, yıkamalar yapılıyor, kimliklendirme yapılıyor adli tıp uzmanı ve savcılarla. Bütün tutanaklar tutuluyor ve definler gerçekleştiriliyor. Kısa süre içerisinde her türlü faktör değerlendirilerek bunlar sağlanmaktadır. Dinimizin emrettiği tüm usuller eksiklik yerine getirilmeden sağlanmaktadır. Hukuki tüm usuller gerçekleştirilmektedir. 500 bin öğün Yemek verilmektedir. 500 üzerinde köy var buranın. Yolun kapalı olduğu köylerimiz var, onlara da helikopterlerimizle ilaç dahil ihtiyaçları ulaştırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki sürecin her birimiz için çok önemli ve zor olduğunu biliyoruz. Sosyal medya dahil etkilenmeden görevimizi yapmamız lazım diyorum tüm arkadaşlarıma. Biz kamu ve insanlık adına buradayız. Birileri açık arayabilir. Dünyanın büyük olarak nitelendirdikleri böyle bir depremde elbette ki yetişmekte zorlandığımız, yetiştiğimiz konular olacaktır. Bundan siyasal çıkarım koymak depremden büyük hasardır. Deprem ne zaman olacağını bilmediğimizdir. Deprem ortaya koyduğu hasarla hepimizi etkilemektedir. Onları ayıplarıyla baş başa bırakacağız. Nasıl bir ruh halidir bu. Bu dünyanın öteki dünyası da var. Birileri çıkıp daha önce bunlar oldu diye değerlendirme ortaya koyuyor. Bir vatandaşımızın elini tutması gerekirken, her şey mi siyaset olması gerekir. Burada bir siyaset yapılacaksa bunun hesabı sorulur. Herkesin morale ihtiyacı var. Dünyanın birçok yerinden destekler geliyor. Birçok alanla karşı karşıyayız. Çözebilmek için adım atmaya çalışıyoruz. Bu kadar insan nerede kalacak, nerede uyuyacak. Hastanelerde yoğunluk nasıl karşılanacak. Birçok operasyon yönetiliyor. Buna rağmen televizyon seyretmiyor sosyal medyaya bakmıyorum. Arkadaşlarımın ilettiği insanlık adına utanç vericidir. Bir ülkede milletvekilliği ana muhalefet liderliği yapmış bir kişi bu kadar mı istismar eder hayatı, bir olayı. Bugünün anlamı bu mu, bu mu söylenmesi gerekir. Bazen insanın olanlara inanası gelmiyor. Burada polis teşkilatımızda da tespit ettiğimiz 120 arkadaşımızı kaybettik. Toplu kayıplar bunlar. 32 üzerinde jandarma personelimizi kaybettik. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Yağma yapılıyor. Biz her ihbara gidiyoruz. Yüzde 99'u asılsız ihbar. Bazen evinin korunmasını istiyor vatandaş. Normal hayatın içinde nasıl hırsızlık varsa burada olabilir. Bu milletin kodlarıyla oynamak yanlıştır. Allah selamet versin olmayan barajlar patlar. Biz hepimiz burada depremzedeyiz. Yardım etmeyecekseniz, milletimiz şikayet ediyor. Ellerindeki belediyeler define bile yardımcı olmadılar. Olmayabilirler her şeyi yapabilirler. Bu dünyanın öteki dünyası var. Bunların değerlendirmeleri yapılacaktır. Şu günleri bir geçelim. Bu milletin evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Herkes büyük seferberlik içerisinde. Tarihin her döneminde kötücül insan çıkmıştır. Yabancı ülkelerden yardım geliyor." ifadelerini kullandı.

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