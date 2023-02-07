Fuat Oktay depreme ilişkin son durumu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açılamasındaki satır başlıkları şu şekildedir,

Toplamda 2379 vatandaşımız hayatını kaybetti, 14483 vatandaşımız ise yaralandı. 7840 kişinin ise enkazdan çıkarıldı. Ayrıca toplamda 4758 bina yıkıldı, " ifadelerini kullandı.

Bir de ihbarlar var. Yani 4 bin 758 normalde yapılan ihbarlar ve yerlerinde tespit edilen yıkılan binalar durumda.

İhbarlar henüz teyit edilebilmiş değil. 6 bin 217 rakamı teyit edilemeyenler de dahil edilmiştir. Dolayısıyla 4 bin 758 ile devam ediyor olacağız.

Enkazdan çıkarılanlar 7 bin 840 çıkarılmış durumda. Bu da hamdolsun güzel haberimiz.

Arama kurtarma ile ilgili detayları paylaşmak isterim. Sahada iller itibariyle 11 bin 22 arama kurtarma ekibimiz mevcut. Maraş'ta 2 353 Hatay 1625, Malatya 1026, Şanlıurfa 566, Diyarbakır 360, Kilis 101, Adana 438.

İlçeler itibariyle İskenderun 229, Kırıkhan 625 toplam buraya Romanya ve İsviçre'den gelen 180 kişilik ekip de dahil. Antip Şehik Kamil'de 11, Nizip 15, İslahiye 175. Hala yolda olan, yurt dışından gelen ve yine bölgeye sevk ettiğimiz arama kurtarma ekipleri var.

Osmaniye merkez 266, Bahçesaray 103, Kahramanmaraş'a Azerbaycan ve Lübnan ekiplerini sevk etmiş durumdayız. Afşin 98, Elbistan 20, Göksun 188, Nurhak 456, Çağlayan 218, 12 Şubat 436, Andırın 196, Türkoğlu 201, Pazarcık 75.

Malatya'da Akçadağ 8, Düğanşehir 28, Yeşilyurt 397 arama kurtarma personelimiz var.

"SIKI İRTİBAT HALİNDEYİZ"

İllerle sıkı şekilde irtibat halindeyiz. Bakanlarımız ve valililerimizle irtibat halindeyiz. Vinçlerle ilgili bazı sorunların olduğu iletildi. Onunla alakalı çalışmalar yaptık. 4250 araç bölgede bir de vinç konusu var. Sahada mevcut olan vinçlere ilave olarak Ankara ve Bursa'dan 6, Mardin 1, Kayseri'den kiralanan 10 vinç yola çıkmış durumda.

Uçaklarımız da silahlı kuvvetlerimizin kargo uçaklarımız dahil olmak üzere bölgedeki havalimanlarına nakliyesi çalışmaları devam etmekte yoğun şekilde.

Üniversitelerimizin barınma merkezi olarak kullanacakları yerler var. 284 bin kişi Milli Eğitim'de yurtlarda, pansiyonlarda, öğretmen evleri ve okullarda yerleştirilmiş durumdalar.

Sürekli ilave barınma merkezlerine vatandaşlarımızı yönlendirmeye devam ediyoruz. 52 bin 354 yurtlar, spor salonları, gençlik merkezlerinde toplamda 338 bin vatandaşımız yerleştirilmiş durumda.

Yine Kızılay'ın başkanlığında tüm illerde ve ilçelerde ve afet acil yönetim başkanlıklarımız yereldeki, valilerimizin, bakanlıklarımızın koordinasyonunda beslenme adında faaliyetler yürütülüyor. Çorba, yemek ikramı şeklinde.

Kızalay ve Milli Eğitim beslenme olarak yurtlarında barındırdıklarını kendisi beklenme anlamında ikramda bulunuyor. Kahramanmaraş'ta Afşin, Elbistan, Hatay Kırıkhan ve Osmaniye ilçeleri, Adıyaman, Besni ve Gölbaşı'nın tamamında beslenme hizmetleri Kızılay tarafından verilmektedir.

"6 TRAFO MERKEZİMİZ HİZMET VEREMİYOR"

Enerji alanı bir başka kritik alanımız. Bu birçok şeyi etkiliyor. Elektrik, ısınma ve haberleşmeyi de doğrudan etkileyen bir alan. İllerimizde bir önceki bilgilendirmem sonrasında 6 trafo merkezimiz hizmet veremez durumda. Diğerlerinin tamamı hizmet verir konumdadır.

Çarşamba, perşembe ve cuma gününe kadar buralarda elektrik verilir olacaktı. Hatay, İskenderun, Kırıkhan'a elektrik verilmeye başlandı. Reyhanlı'ya yarın verilecektir.

Osmaniye'de dağıtım şirketinin kontrolünde risksiz olduğuna karar verildiği durumda elektrik verilmeye başlanacak. Merkez, Bahçe ve Kadirli'ye onaylandığı andan itibaren elektrik verilecektir.

Kahramanmaraş merkez kontrollü olarak elektrik enerjisi verilmeye başlandı. İlçelere şu anda henüz netleşmiş değiliz, çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'da Kahta, Gerger, Besni, Samsat'ta elektrik verilmeye başlandı.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ DOĞALGAZI VEREBİLECEĞİZ"

Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta ana iletim hatlarında hasar tespit çalışmalarında 6'ya çıkmış durumda. Tamamıyla alakalı çalışmalar başladı. Boruların tamiri ve bakımıyla alakalı tüm borular sahaya sevk edilmiş durumda. Çarşamba itibariyle tekrar doğalgazı verecek hale geleceğiz. Doğalgaz kesildiği zaman bakımını yapsanız bile veriyorum deme şansımız yok. Kontrol ederek binalara vermek zorundasınız ki, ikinci bir afeti yaşamayalım.

Jeneratör yakıtı ve akaryatık. Jenaratör özellikle ulaştırma haberleştirme ile yakından ilgili konu. Tankerler akaryakıt ve jenaratörle ilgili yollarda. Herhangi sıkıntımız yok. Tamamı gece yarısı ya da sabaha yakın ulaşmış olacaktır. Ulaştırmada bazı sıkıntılarımız oldu. Haberleşme ile ilgili aslında baz istasyonlarıyla ilgili sıkıntı olan yerler.

"İLAVE 1000 JENARATÖR YOLDA"

Baz istasyonu elektrikle alakalı. Hasar almadıysa elektriği verince tekrar çalışıyor. 10 bin 718 baz istasyonumuz şu anda toplamda çalışır durumda. 2477'sinin 700'ünün jenaratörü gönderilmiştir. İlave 1000 jenaratör bölgeye gönderilmek üzere yolda. Bu sorunu elektrikler gelene kadar çözelim istiyoruz.

Ulaştırmada bölgedeki hava şartları son derece sıkıntılı. Bölgenin dışından gelen yollarda da yine aşırı tipi nedeniyle kapanmalar mevcut. Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir-Mucur'da tipiden dolayı kapanan yollar var. Karla mücadele ekipleri araçlarımıza eşlik ediyor sıkıntılı bölgeyi geçene kadar.

Yurt dışından gelen yardımlar. Birçok ülkeden yardımlar yoğun şekilde gelmekte. Arama, kurtarma ve medikal boyutunda geliyor. Bölgemizde ilgili yerlere sevkini devam ettireceğiz. Bölgeye yoğun şekilde tüpgaz ilgili firmaları yoğun şekilde bölgelere gönderiyoruz. Doğalgazın olmadığı bölgelere soba ve benzeri ısınma araçlarıyla desteklemeye çalışıyoruz.

Yerelde herhangi bir yakını enkaz altında kalmamış olan, herhangi işi olmamış olan bir an önce ayrılmasında faydalı olan vatandaşlarımızla ilgili açıklamada bulunmuştuk. Yarından itibaren tahliye operayonunu yürüteceğimizi ifade etmiştik. Onları hangi illerde misafir edeceğimize dair çalışmalar yapıldı.

8 ilde hangisine gideceklerine dair tüm çalışmalar tamamlanmış durumdalar.

Hatay ve İskenderun'da Gölbaşı, Adıyaman, Türkoğlu ve Kahramanmaraş'taki hastanelerde yapısal hasar olduğunu ifade etmiştim. Bunun dışında hamdolsun diğer hastanelerde hizmet verilmektedir.

Özellikle paylaşmak istediğim konu sosyal medya ve farklı kanallardan bilgi kirliliğine sebebiyet verecek şekilde AFAD ve valiliklerimizin dışında gelen bilgilere itibar edilmemesidir. Yeni gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz."