Frutti Extra Bursaspor seriyi eşitledi

Karşılaşmaya daha istekli başlayarak Andrews ve Needham ile sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor, 3. dakikayı 8-3 önde geçti. Savunmada Fenerbahçe Beko'ya rahat hücum şansı tanımayan yeşil-beyazlılarda skor üretimine Onuralp Bitim de katılınca ilk çeyreği Frutti Extra Bursaspor, 21-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte başantrenör Dusan Alimpijevic'in çizdiği set oyunlarını iyi yapan ev sahibi ekip, sabırlı hücumlarda Onuralp Bitim, Hayes ve Needham ile sonuca giderek 15. dakikada farkı çift hanelere (32-22) çıkardı. Booker'ın serbest atış çizgisinden, De Colo'nun ise dış atışlardan bulduğu sayılarla Fenerbahçe Beko farkı eritmeye çalışsa da soyunma odasına Frutti Extra Bursaspor'un 40-32 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte dış atışlarda Onuralp Bitim ve Needham ile sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor'a Booker ve Henry ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 2'ye indirdi: 48-46. Onuralp Bitim'in bu dakikalardaki 3 sayılık basketiyle ritmini tekrar bulan Frutti Extra Bursaspor'da kenardan gelen Metin Türen, üst üste üç sayılık isabet bulunca fark tekrar açıldı ve final periyoduna ev sahibi ekibin 68-61 üstünlüğüyle girildi.

Son periyotta seyircisinin de desteğiyle enerjisini artıran Bursa temsilcisi, Fenerbahçe Beko'ya savunmada baskıyı artırdı ve hücumda da Andrews ve Metin Türen ile etkili olarak 33. dakikada farkı 15'e çıkardı: 78-63. Bu dakikadan sonra sarı-lacivertlilerin direnci kırılınca Frutti Extra Bursaspor rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve parkeden 97-77 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Zafer Yılmaz, Serhat Büker

Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 22, Andrews 23, Hayes 14, Dudzinski 2, Holland 9, Metin Türen 11, Ömer Utku Al 4

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Henry 13, Guduric 9, Booker 16, Vesely 4, Metecan Birsen 5, Şehmus Hazer 10, İsmet Akpınar, Biberoviç, De Colo 15, Ahmet Düverioğlu 2

1. Periyot: 21-15

İlk Yarı: 40-32

3. Periyot: 68-61