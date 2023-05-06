Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! 6 ölü 32 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı.

Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.

Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi.