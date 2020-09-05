Fransız uçak gemisiyle ilgili bomba açıklama

Gürdeniz, bu geminin bölgeye gönderilmesini Türk halkının büyütmemesi gerektiğini belirterek "Bu gemi gelecek de Türkiye'ye askeri bir harekat yapacak. Hayat şansı vermiyorum. Bu kadar net söylüyorum." dedi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim sürerken Fransa'dan şaşırtmayan bir adım geldi. Kaybettiği sömürgecilik ruhunu tekrar ortaya koymak için son dönemde Lübnan ve Yunanistan gibi bölgelerde söz sahibi olmaya çalışan Fransa ordusunun donanmadaki 'en güçlü silahı' olarak bilinen Charles De Gaulle uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığını duyurdu. Fransa'nın skandal girişimi sonrası Türkiye'den peş peşe hamleler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Haklarımızdan geri adım atmayacağız' mesajları sonrası Türkiye yeni Navtex'ler ilan etti ve yarından itibaren Doğu Akdeniz'de KKTC ile ortak tatbikat yapılacağını açıkladı.

Fransa ve Türkiye, Yunanistan'ın ötesinde karşı karşıya gelebilir mi?

Fransa'nın Doğu Akdeniz'e uçak gemisini göndermesi CNN Türk'te programa katılan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'e soruldu. Gürdeniz, Hakan Çelik'in "Bu geminin bu bölgeye yaklaşması ne anlama geliyor? Fransa, Türkiye ve Yunanistan arasında bir kaza, çatışma yaşandığında doğrudan gemisini Türk Silahlı Kuvvetleri'ni önlemeye veya saldırmaya mı yönlendirecek? Fransa ve Türkiye, Yunanistan'ın ötesinde karşı karşıya gelebilir mi? Böyle bir risk var mı?" sorularına dikkat çeken cevaplar verdi.

"Hayat şansı vermiyorum"

Fransa'nın bu gemiyi yollamasının anca gariban Yunan halkına ve Miçöotakis'e mesaj olabileceğini söyleyen Gürdeniz "Şimdi hayal edebiliyor musunuz? 85 milyonluk alan hakimiyeti bizde olan koskoca Türkiye Cumhuriyeti, 300 küsür savaş uçağı var. Dünya okyanuslarının yüzde 1.7'si kadar küçücük bir Akdeniz'den bahsediyoruz. Onun da yüzde yarımı kadar Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz. Bu gemi gelecek de Türkiye'ye askeri bir harekat yapacak. Hayat şansı vermiyorum. Bu kadar net söylüyorum. Türk halkı bunu sakın büyütmesin. Teknik ve askeri strateji açısından hiçbir önemi yok. 40 tane uçağı var. İsterse Marmaris'te liman ziyareti yapsın. O yüzden ciddiye almıyorum" ifadelerini kullandı.