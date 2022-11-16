Fransız tecrübeli hakem hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz Pazar günü PSG-Auxerre karşılaşmasının VAR koltuğunda oturan 42 yaşındaki tecrübeli hakem Johan Hamel hayatını kaybetti.

Fransız basını duyurdu

L'Equipe'te yer alan habere göre Fransız Hakemler Derneği, Johan Hamel'in bu sabah(16 Kasım) trajik bir şekilde vefat ettiğini doğruladı. 42 yaşındaki tecrübeli hakemin, antrenman sırasında rahatsızlandığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Üst düzey hakemdi

2016-17 sezonunda üst seviye hakemliğe terfi eden Johan Hamel, sekizi bu sezon olmak üzere toplamda 136 Ligue 1 maçını yönetmişti. Hamel ayrıca son üç yılda Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçlarında da görev yapıyordu