Fransız şirket ile anlaşan İBB esnafı zor durumda bıraktı

Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) ile 86 milyon euro miktarında bir kredi anlaşmasına imza attığı ortaya çıkan İBB başkanı İmamoğlu, Fransız Multimet firması ile anlaşarak diyet borcunu ödedi.

CHP’li iBB’nin İstanbulkart harcama noktalarına ilişkin Fransız firması Multinet ile anlaştığı, bugüne kadar İstanbulkart’larda sıfır komisyon ödeyen esnafın yapılan anlaşma ile artık yüzde 8 komisyon ödeyeceği ortaya çıktı.

2009 yılında AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Belbim A.Ş. tarafından geliştirilip üretilen akıllı şehir kartı İstanbulkart, İstanbul’da ulaşım araçları olan toplu taşıma, Metro, Metrobüs, Tramvay, Şehir hatları, Marmaray gibi yerlerde kullanılmasının yanısıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Sosyal Yardım Kartı olarak hizmet veriyor.

Bugüne kadar Sağlık A.Ş. tarafından belirlenen işyerlerinde hiçbir komisyon alınmayan market noktalarında harcanan İstanbulkart üzerinden esnafa, CHP’li İBB’nin herhangi bir ihale düzenlemeden Fransız Multinet şirketi ile yaptığı anlaşma sonucu yüzde 8 komisyon dayatması yapılmaya başladı.

HEM ESNAF HEM KULLANICILAR MAĞDUR

Pandemi döneminde esnafa destek olması gereken CHP’li İBB’nin attığı bu adım büyük tepki çekerken, 6.5 milyar TL’yi bulması beklenen İstanbulkart cirosundan alınan yüzde 8 komisyonun nereye gittiği ise merak konusu oldu.

CNN Türk yayına katılan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grupbaşkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da bu konuya değinerek yüzde 8 komisyon ücretinin nereye gittiği sorusunu CHP’li İBB’ye yöneltti.

Esnafın mağduriyetinin yanısıra İBB’nin bu adımı, bir Fransız firmasının İstanbulkart kullanıcılarının kişisel bilgilerine erişecek olması açısından da endişe verici bir diğer konu olarak dikkat çekiyor.

MULTİNET YÖNETİCİLERİ FETÖ’DEN TUTUKLANMIŞTI

2017 yılında, Multinet Up Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Başev ve Multinet Up CEO'su Yusuf Ziya Gündüz FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında tutuklanmıştı.