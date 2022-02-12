Fransız ordusundan Burkina Faso topraklarında hava operasyonu

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Burkina Faso ordusuyla yapılan ortak operasyonda, komşu ülke Benin’de faaliyet gösteren terörist grubun hedef alındığını belirtildi.

Benin, Nijer ve Burkina Faso'nun ortak sınırında yer alan ve 3 ülke tarafından yönetilen W Milli Parkı'nın Benin tarafına 8 Şubat’ta düzenlenen 1’i Fransız 9 kişinin ölümüne yol açan saldırıdan sorumlu grubun yerinin hava istihbaratıyla tespit edildiği aktarılan açıklamada, perşembe motosikletlerle Burkina Faso sınırına geçen bir grup teröristin insansız hava aracıyla hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İHA ile yapılan operasyonda 10 teröristin öldürüldüğü, bunun ardından savaş uçaklarıyla yapılan saldırılarda da en az 30 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.