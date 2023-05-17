Fransız medyasından Erdoğan vurgusu!

Seçim öncesinde sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan yabancı basın organları 14 Mayıs seçim sonuçlarından sonra ağız değiştirdi. Fransız yayın organı Le Figaro yayınladığı analizde “Ne deprem ne enflasyon ne de resesyon, hiçbir şey Erdoğan’ı yenemez” başlığı attı.

Katılım oranına dikkat çeken Le Figaro Erdoğan’ın seçimde olağanüstü popülaritesini gösterdiğini yazdı:

“Oldukça olağan olan %90'ın üzerinde çok yüksek bir katılımla Türkler, seçim pratiğine derin bağlılıklarını ve sandık meşruiyetini bir kez daha gösterdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yaptırım yenilgisi olacağını tahmin ediyorduk. Ancak bu ilk turun sonunda olağanüstü popülaritesini gösterdi.”

“Deprem bölgesinden bile destek var…”

İster enflasyon ister durgunluk ister deprem sonrası felaketli yardım organizasyonu olsun, halkın bir süredir hükümete yüklediği tüm eleştiriler ve sorumluluklar, iktidarın puanına zarar vermedi. Depremden doğrudan etkilenen illerde bile Erdoğan ve ekibine destek çok net bir şekilde ifade edildi

'Açık ara favori'

Erdoğan'ın ikinci seçimlerde 'açık ara favori' olduğu belirtildi. "Türkler seçim pratiğine derinden bağlı olduklarını ve sandık meşruiyetini bir kez daha gösterdi" ifadeleri yer alan haberde, analistlerin yanıldığı vurgulandı. Erdoğan'ın seçimin ilk turunda zafere yaklaştığı yazıldı.