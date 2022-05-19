Fransız mahkemesinden 'Lafarge' kararı

Fransız çimento üreticisi Lafarge'ın terör örgütleriyle ilişkisi bir kez daha yargıda onandı. Paris Temyiz Mahkemesi'nin, çimento devi Lafarge şirketinin, Suriye'de insanlığa karşı işlenen suçlara ortaklık ettiği yönündeki suçlamanın onandığı belirtildi.

Açıklamayı duruşmanın ardından Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi avukatı yaptı.

2017'de başlatılan soruşturmada, şirketin Suriye'deki fabrikası aracılığıyla, 2014'e kadar terör örgütlerine yaklaşık 13 milyon euro ödediği belirlenmişti.

Suriye'deki faaliyetlerini sürdürmek için terör örgütlerine ödeme yaptığı, bu şekilde insanlığa karşı suç işlediğine karar verilmişti.

Karar 2019'da Paris Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edilirken, yargıtay ise geçen yıl Temyiz Mahkemesi'nin bu kararını bozup, iddiaların yeniden incelenmesi gerektiğine karar vermişti.