Fransız Le Point dergisi yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Le Point dergisi Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kapakta kullanıp Fransa’da "terör" anlamında kullanılan "İslamist" kelimesini yerleştirdi ve “Uluslararası İslamist karşısında Fransa. Yeni saldırılar, her yandan gelen tehditler ve Batı’nın korkaklığı. Yalnız mıyız?” ifadelerini kullandı.

Irkçı yayınları ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen Fransız Le Point dergisi, Macron hükümetinin İslam'a savaş açmasının ardından yaşanan gelişmeler üzerine, bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir içerikle çıktı.

"YENİ SALDIRILAR KARŞISINDA YALNIZ MIYIZ"

Başkan Erdoğan'ı kapak fotoğrafı yapan Le Point, "Uluslararası İslamist karşısında Fransa. Yeni saldırılar, her yandan gelen tehditler ve Batı'nın korkaklığı. Yalnız mıyız?" sözlerini kullandı. Fransa'da 'İslamist' kelimesi, basın ve siyasetçiler tarafından terör ile bağdaştırılarak kullanılıyor.

"FRANSA BUGÜN HER TARAFTAN SALDIRIYA UĞRUYOR"

Derginin sosyal medya hesabından da içeriğe ilişkin paylaşımda bulunularak, "Fransa İslamcı enternasyonal ile karşı karşıya. 2015 saldırılarının ardından dayanışmadan uzak olan Fransa, bugün her taraftan saldırıya uğruyor" denildi.