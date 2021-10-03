AjansHaber.com.tr Dünya Binlerce pedofil kayıtlara geçti

Fransız Katolik Kilisesi'nde skandal

Fransız Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarlarını araştıran bağımsız komisyonun başkanı, 1950 yılından bu yana binlerce pedofilin kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Kilise'deki cinsel istismarları araştıran komisyon, 2 bin 900 ila 3 bin 200 pedofil rahip ya da kilise üyesini ortaya çıkardı. 

AFP'ye konuşan komisyon başkanı Jean-Marc Sauve, bu sayıların "minimum bir tahmin" olduğunu ifade etti.

Rapor salı günü paylaşılacak

Komisyonun raporu, kilise, mahkeme ve polis arşivleri ile tanık ifadeleri doğrultusunda, 2,5 yıllık araştırmanın sonunda salı günü yayımlanacak.

Raporda, hem suçluların hem de kurbanların sayısının bildirilmesi; pedofillerin kilisede kalmaya devam etmesine izin veren "kurumsal ve kültürel mekanizmanın" incelenmesi bekleniyor.

Söz konusu bağımsız komisyon, Fransa'da ve dünya genelindeki kiliselerde benzer skandalların ortaya çıkmasıyla 2018 yılında kuruldu.

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