Fransız gazeteciden tepki çeken Galatasaray paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile Fransa ekiplerinden Marsilya'nın karşı karşıya geleceği maç öncesinde Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına iştirak eden Fransalı basın mensubu Romain Canuti, sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarların sert tepkisini çeken bir paylaşımda bulundu.

Basın toplantısının yapıldığı odadaki aslan heykelinin üstüne çıkan Canuti, “Aslanı evcilleştirdim.” notunu düştü.

Özür diledi

Galatasaraylı taraftarlar tarafında sert tepki çeken bu paylaşımın akabinde özür dileyen Canuti, “Dün akşam gerçekleştirilen basın toplantısından evvel, şaka olduğunu sandığım manasız bir hareketle haddimi aştığımın farkına vardım. Bu nedenden ötürü üzdüğüm ve kırdığım bütün taraftarlardan özür diliyorum.” dedi.

Galatasaraylı yetkililer tarafından yapılan açıklamada da "Konuğumuz özür dilemiştir. Akşam oynayacağımız maçın gölgelenmemesini rica ediyoruz." denildi.