Fransız futbolcu Rami: Macron bizi pisliğin içine atıyorsun

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutum sergilemesini ve ülkede İslam karşıtlığına izin vermesini kabul etmediğini vurguladı.

Fransız futbolcu @Rami13officiel:



🔹"Macron bizi pisliğe itiyor."

🔹"Bugün manşetlere baktığımda, provokasyonları gördüğümde, çok utanıyorum, hem de çok utanıyorum..."

🔹"Bilmelisiniz ki Müslümanlar mükemmelliğe yakın ama en ufak bir sorunda hep Müslümanlar öne çıkıyor." pic.twitter.com/sl9pjCrqU9 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 28, 2020

"Charlie Hebdo'nun kapak resmi (Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür) provokasyondur. Bundan dolayı çok üzgünüm ve sinirliyim. Charlie Hebdo'ya karşı düzenlenen saldırıdan bahsetmiyorum. Fas asıllı Fransızım. Müslümanım ve terörist değilim." diyen Rami, Fransa'da saldırıları gerçekleştirenlerin Müslüman olmadığını, siyasetçilerin bunu anlamak istemediğini söyledi.

34 yaşındaki futbolcu, ülkede yaşananların kendisini çok üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Macron bizi pisliğin içine atıyorsun. Fransa, çeşitliliktir. Charlie Hebdo'nun kapak resimleri ve provokasyonları ile Müslümanlar hakkında yapılanlar konusunda alınıyorum. Anlaşıldı mı (Macron)? Yapılanlardan hiç gurur duymuyorum. (Macron) Sizinle Elysee Sarayı'nda görüşme fırsatım oldu. Sorun yok ama duygularımı paylaşıyorum. Çok üzgünüm ve bu bir felaket."

Rami, Müslümanlara karşı yapılanlar karşısında sessiz kalamayacağını kaydetti.