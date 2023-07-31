Fransız fenomen 68. kattan aşağı düştü!

Ekstrem sporlarla tanınan Fransız sosyal medya fenomeni Hong Kong'da gösteri için çıktığı bir binanın 68. katından düşerek hayatını kaybetti. Lucidi'nin ölmesinden 6 gün önce Instagram'da Hong Kong'tan bir başka gökdelen manzarası paylaştığı görüldü.

Çatıda mahsur kaldığı iddia edildi

Daha önce defalarca benzer yüksekliklerdeki binalara tırmanan Lucidi'nin düşmesine neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı. Güvenlik görüntülerine göre, binaya girdikten sonra Lucidi'nin 49. kata geldiğini ve ardından tekrar binanın tepesine çıkan merdivenleri çıktığı görüldü. Ancak sonrası için verilen ifadelerin birbiriyle tutarsız olduğu görüldü. Bir güvenlik görevlisi, Lucidi'nin çatıda mahsur kaldığını iddia ederken, bir diğeri 40. kattaki arkadaşını ziyarete geldiğini söyledi.