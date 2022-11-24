Fransız devi Marsilya Muleka için devrede!
Beşiktaş'ın Kongolu golcü oyuncusu Jackson Muleka'ya, Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya talip oldu.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Fransız ekibi Marsilya, Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka'yı istiyor.
Marsilya temsilcilerinin, siyah-beyazlı oyuncunun durumunu araştırdığı ve şartların uygun hale gelmesi durumunda teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
Geçen sezon Kasımpaşa'da yarım sezonda 14 maçta 12 gollük performansı ile göz kamaştıran Kongolu golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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