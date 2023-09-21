Fransız dergisi Historia: Erdoğan, Atatürk'ün mirasını yeniden yazıyor

Fransa merkezli tarih dergisi Historia, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünü ve bugününe ilişkin bir analiz yayımladı.

"Atatürk, yüz yıl önce modern Türkiye'yi inşa etti" başlıklı yazıda, Mustafa Kemal Atatürk'ten "Osmanlı ordusunda görev yapan genç bir subay, yeni Türkiye'nin temellerini attı." denildi.

Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyor

Atatürk'ün bıraktığı mirasa, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahip çıktığı belirtildi.

Dergide, Atatürk'ün anısının Türk hukuku tarafından koruma altına alındığı ifade edilerek, 1951'de çıkarılan "Atatürk'e karşı işlenen suçlara ilişkin kanun" hatırlatıldı.

Atatürk'ün tarihin gidişatını tersine çevirdiği, 1923'te Cumhuriyet'in ilan edildiği notu paylaşıldı.

Erdoğan yeniden yazıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise günümüzde yeni bir ulusal anlatı oluşturmaya çalıştığı kaydedilerek şunlar aktarıldı:

"Erdoğan, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Erdoğan, onu (Atatürk'ün mirası) kendi dünya vizyonu ışığında yeniden yazıyor."

Ayasofya ibadete açıldı

Aynı yazının devamında, Ayasofya'nın 2020 yılında yeniden cami olarak ibadete açıldığı anımsatıldı.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazının Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde gerçekleştiğine dikkat çekildi.