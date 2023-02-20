Fransız deprem uzmanından korkutan Marmara depremi uyarısı!

Türkiye'deki deprem hareketliliği ve olası depremlerle ilgili 20 seneden fazla bir süredir çalışmalar yaptığını dile getiren Fransız deprem uzmanı Xavier Le Pichon, Türkiye'nin jeolojik olarak "oluşum aşamasında" olan bir ülke olduğunu, bunun da hazırlanılması gereken çok fazla deprem demek olduğunu söyledi.

Le Pichon, İstanbul'da beklenen depremlere ilişkin tahminlerini paylaştı.

İstanbul'un önemli fay hatlarına yakın olduğunu söyleyen Le Pichon, "İstanbul'un farklı bölgeleri depremden farklı etkilenecek. Bu konuda çok sayıda Türk araştırmacı, aynı zamanda Çinlilerin de çalışmaları var.” Dedi.

Önemli olan yapı üretme yönetmeliklerinin bu tahminlere uygun olması ve kurallara, yönetmeliklere uyulması olduğunu dile getiren Le Pichon, “İnsanların saygı göstermediği, uymadığı düzenlemeler hiçbir işe yaramaz" ifadesini kullandı.

Le Pichon, "Marmara’da 7,6 üzerinde tek bir depremin olacağını düşünüyorum. Tüm meslektaşlarımın böyle düşünmediğimi biliyorum. Onlar 2 ya da 3 deprem olacağını düşünüyor. Tarih kimi haklı çıkaracak göreceğiz. Bölgedeki levhaların nasıl geliştiğine bakıyorum. Marmara’da fayın bütün hareketi, belli bir uzunlukta tek bir anda yapacağını görüyorum." Dedi.