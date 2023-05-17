Fransız Charlie Hebdo dergisine Türkiye'den tepki!
Fransız Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşımasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ve Bakan Murat Kurum'dan tepki geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Charlie Hebdo dergisinin kapağına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek." ifadelerini kullandı.
Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız.— İbrahim Kalın (@ikalin1) May 17, 2023
Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir.
Merak etme CH.
Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.
🇹🇷🇹🇷🇹🇷
"Yıldıramazsınız"
İletişim Başkanı Altun ise, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız" açıklamasında bulundu.
Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 17, 2023
Anlaşılan o ki…
Bakan Kurum şiddetle kınadı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Fransız dergisini şiddetle kınadı. Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda , "Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Bu faşist mizahın sahipleri tarihin çöplüğünde yok olacaklar ama Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız yürümeyecek! 28 Mayıs’ı bekleyin" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum.— Murat KURUM (@murat_kurum) May 17, 2023
Bu faşist mizahın sahipleri tarihin çöplüğünde yok olacaklar ama Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız yürümeyecek!
28 Mayıs’ı bekleyin!
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