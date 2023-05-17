Fransız Charlie Hebdo dergisine Türkiye'den tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Charlie Hebdo dergisinin kapağına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek." ifadelerini kullandı.

Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız.



Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir.



Merak etme CH.



Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.



🇹🇷🇹🇷🇹🇷 — İbrahim Kalın (@ikalin1) May 17, 2023

"Yıldıramazsınız"

İletişim Başkanı Altun ise, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız" açıklamasında bulundu.

Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu.



Anlaşılan o ki… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 17, 2023

Bakan Kurum şiddetle kınadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Fransız dergisini şiddetle kınadı. Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda , "Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Bu faşist mizahın sahipleri tarihin çöplüğünde yok olacaklar ama Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız yürümeyecek! 28 Mayıs’ı bekleyin" ifadelerini kullandı.