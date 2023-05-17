AjansHaber.com.tr Gündem Fransız Charlie Hebdo dergisine Türkiye'den tepki!

Fransız Charlie Hebdo dergisine Türkiye'den tepki!

Fransız Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşımasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ve Bakan Murat Kurum'dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Charlie Hebdo dergisinin kapağına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek." ifadelerini kullandı.

"Yıldıramazsınız"

İletişim Başkanı Altun ise, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum şiddetle kınadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Fransız dergisini şiddetle kınadı. Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda , "Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Bu faşist mizahın sahipleri tarihin çöplüğünde yok olacaklar ama Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız yürümeyecek! 28 Mayıs’ı bekleyin" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye genelinde açılan sandık oranı %98 oldu!
Oy verirken hayatını kaybettiler!
YSK'dan son dakika seçim ve sandık açıklaması
İYİ Parti'den seçim sonrası flaş istifa!
Gökhan Zan ve Ünal Karaman Meclis'e girdi mi?
Meclis çoğunluğunu kim elde etti?
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama