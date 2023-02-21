Fransız Charlie Hebdo dergisi bir Türk tarafından hacklendi!

Daha önce Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürler yayımlayan Fransa menşeili karikatür dergisi Charlie Hebdo, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı günün ertesinde “Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı” şeklinde çirkin ve aşağılık bir karikatür yayınlayarak büyük tepki topladı.

Fransız dergisinin internet sitesi, alınan ekran görüntülerine göre Devran Karaçay isimli bir Türk tarafından hacklendi.

Fransız dergi Charlie Hebdo’nun internet sitesi Türk hacker Devran Karaçay isimli kişi tarafından hacklendi. Siteyi ziyaret edenler Atatürk’ün fotoğrafı ve mehter marşı ile karşılaştı.

Derginin internet sitesine Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını ve hayatını ekleyen Karaçay, Türk bayrağının altına ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazdı.

Ben bir Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok notu ekleyen Karaçay, sosyal medyada gündem oldu.

Anlık olarak Charlie Hebdo’nun internet sitesine ulaşılamıyor.