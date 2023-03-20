Fransız basınından TOGG'a övgü!

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, ön sipariş sürecinin başlamasıyla Fransa basınında da yer buldu. Fransız medyası, TOGG'un birinci sınıf tasarım modeli ve yüzde 100 Türk otomobili olduğunu vurgulayarak, 2024'te Avrupa ve Fransa'da büyük çıkışını yapacağını belirtti. TOGG SUV'unun Batı Avrupa pazarında da büyük ilgi göreceği belirtilirken, T10X modelinin yüksek teknolojik özellikleri de öne çıkarıldı. Fransız basını, 2018 yılında kurulan TOGG markasının iddialı bir üretici olduğunu ve ilk modeli için her şeyin çok hızlı geliştiğini ifade etti.