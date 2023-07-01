Fransız basınından bomba iddia! Milli yıldız Cimbom'a!
Galatasaray, geçen sezon başında Norwich'ten kiralanan Milot Rashica'nın bonservisini almak istiyor. Ancak bu transferin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşı alternatifin Milli yıldız olduğu iddiası ortaya atıldı.
Cimbom, geçen sezon başında İngiliz ekibi Norwich'ten kiralanan 27 yaşındaki Milot Rashica'nın bonservisini almak istiyor. Ancak, bu transferin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşı alternatif de belirlenmiş görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, Marsilya forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder'i listesine aldı.
Fransız basınında yer alan haberlerde, Cengiz Ünder'in Marsilya'daki geleceğinin belirsiz olduğuna vurgu yapıldı.
Haberde şu ifadeler yer aldı: "Marsilya kulübü ile uluslararası sağ kanat oyuncusunun geleceği ne olacak? Teknik Direktör Marcelino, 4-4-2'de Cengiz Ünder'e gerçekten güvenip güvenmeyeceği konusunda henüz bir karar vermiş değil. Galatasaray, Cengiz Ünder'le ilgileniyor. Ünder için iyi bir teklif gelirse, genç oyuncu transfer olabilir."
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