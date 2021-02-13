Fransız Bakan'dan aşırı sağcı Le Pen'e: İslam'a karşı sizden daha sertim

Bakan Darmanin, France 2 kanalındaki tartışma programında, yabancı ve İslam karşıtlığıyla bilinen Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ile bir araya geldi.

Darmanin, "Anlaşılan dinler üzerinde yasa düzenlememeye hazırsınız ve İslam'ın bir sorun teşkil etmediğini söylüyorsunuz. Çok ileri gittiniz. Seçmenleriniz hayal kırıklığı yaşayacak." dedi.

"İslam'da mezhepsel sapma" olduğunu iddia eden Darmanin, "(İslam'a karşı) Sizden daha sert davranıyorum." ifadelerini kullandı.

Suçlama karşısında şaşıran Le Pen, Darmanin'e verdiği cevapta, diğer dinlere olduğu gibi İslam'a da saldırmayı planlamadığını iddia ederek, "Fransız değerlerine kuvvetli şekilde bağlıyım, toplanma ve din özgürlüğünü tamamen korumak istiyorum." diye konuştu.

Le Pen'in bu itirazını kabul etmeyen Darmanin, "Bir tarafta İslam diğer tarafta Müslüman Kardeşler ve Selefiliğin olduğunu söylememek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada tartışma konusu oldu

Yabancı ve İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı muhalif liderin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağ kolu olarak görülen Darmanin tarafından bu şekilde suçlanması, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bazı Twitter kullanıcıları, "aşırı sağcı parti liderinin bile Fransız hükümetine göre yeterince İslamofobik olamadığını" belirtti.