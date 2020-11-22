Fransız Bakan: Türkiye ile ilişkiler böyle devam edemez

Cumartesi günü yaptığı konuşmasında Ankara hükümetinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un söylemleri üzerinden ülkelerine ve cumhuriyet değerlerine zarar vermek istediğini savunan Riester, "Türkiye bu tutumuyla kınanacak bir rol oynamaktadır." diye konuştu.

Fransa Dış Ticaret Bakanı, Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilime de değindi.

Riester, Ankara'nın Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'ın egemenliğini baltalamayı bırakması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki tavrını değiştirmesini istiyoruz. Türkiye değişmeli. Türkiye Kuzey Afrika'da illegal silah trafiğine ve Avrupa'ya karşı göç sorununu kullanmayı bırakmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye büyük bir halktır." diyen Riester, "Biz Türkiye ile diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmak istiyoruz. Ancak hakiki söylemler konusunda uzlaşmalıyız. Diğer türlü ilişkilerimiz böyle devam edemez." dedi.

Avrupa Birliği, yapılan bazı müzakerelerin ardından Türkiye'nin Dağlık Karabağ konusundaki tavrının "tamamen kabul edilemez" olduğunu duyurmuş ancak Ankara'ya uygulanacak olası yaptırımlar için aralık ayını bekleme kararı almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron ise geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında "Afrikalıların sömürge dönemi nedeniyle kendilerine olan kızgınlığından" Türkiye ve Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Paris hükümeti ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes anlaşması yapılması konusunda arabulucu olan Rusya'nın sebep olduğu belirsizlikleri ve bölgede etkinliği artan Türkiye'nin rolünün ortadan kaldırılması konusunda Moskova'ya çağrıda bulunmuştu.

Euronews Türkçe