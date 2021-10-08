Fransız Bakan, Polonya Mahkemesi kararının ülkenin AB'den ayrılma riski taşıdığını belirtti

Beaune, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, Polonya Anayasa Mahkemesinin dünkü kararını AB'ye saldırı olarak nitelendirerek, bunun birliğe karşı birçok provokasyonun bir yenisi olduğunu söyledi.

Bu kararın Polonya'nın AB'den ayrılması riskini taşıdığını ifade eden Beaune, Polonya hükümetinin kadın hakları, azınlık hakları, adaletin bağımsızlığı gibi AB'nin ilkelerini ve değerlerine saygı göstermediği yorumunda bulundu.

Mahkeme kararının ayrıca AB'nin Polonya'ya yönelik mali desteği üzerinde sonuçları olabileceğini belirten Beaune, Polonyalıların yüzde 80'inin ülkenin AB'de kalmasından yana olduğu söyledi.

Anayasa Mahkemesinin dünkü kararında, "Avrupa Adalet Divanı'nın Polonya adalet sistemine müdahale çabaları hukukun üstünlüğü ilkesini, Polonya anayasasının üstünlüğü ilkesini ve ayrıca Avrupa entegrasyonu sürecinde egemenliğin korunması ilkesini ihlal etmektedir." ifadesi yer almıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugünkü açıklamasında, mahkemenin kararını derin endişe verici bulduğunu belirterek, "Anlaşmalarımız açıktır. Avrupa Adalet Divanının kararları, ulusal mahkemeler dahil tüm üye ülkelerin makamları için bağlayıcıdır. AB yasaları, anayasal hükümler dahil ulusal yasalardan önce gelir. Bunun sağlanması için AB anlaşmalarından kaynaklanan tüm yetkilerimizi kullanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Polonya'nın hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki uygulamaları son yıllarda AB içinde eleştiriliyor.

AB Komisyonunun "Hukukun Üstünlüğü 2021" adlı raporunda, Polonya'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu ve bunun endişe verici olduğu ifade edilmişti.

Avrupa Adalet Divanı, Polonya Yüksek Mahkemesinde yargıçlara karşı kurulan disiplin kurulunu ve atanma yöntemini eleştiriyor.